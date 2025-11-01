Информация за цената за Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4,464.51 $ 4,464.51 $ 4,464.51 24-часов нисък $ 5,822.78 $ 5,822.78 $ 5,822.78 24-часов висок 24-часов нисък $ 4,464.51$ 4,464.51 $ 4,464.51 24-часов висок $ 5,822.78$ 5,822.78 $ 5,822.78 Рекорд за всички времена $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Най-ниска цена $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) +5.72% Промяна на цената (7д) -1.73% Промяна на цената (7д) -1.73%

Цената в реално време за Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) е$4,720.7. През последните 24 часа WABASWSTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4,464.51 до най-висока стойност $ 5,822.78, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WABASWSTETH е $ 8,323.65, а най-ниската цена за всички времена е $ 4,293.25.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WABASWSTETH има промяна от -0.53% за последния час, +5.72% за 24 часа и -1.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Пазарна капитализация $ 155.64K$ 155.64K $ 155.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 155.64K$ 155.64K $ 155.64K Циркулиращо предлагане 32.97 32.97 32.97 Общо предлагане 32.9694602626646 32.9694602626646 32.9694602626646

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Base wstETH е $ 155.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WABASWSTETH е 32.97, като общото предлагане е 32.9694602626646. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 155.64K.