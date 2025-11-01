Информация за цената за Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,819.27 $ 3,819.27 $ 3,819.27 24-часов нисък $ 4,581.87 $ 4,581.87 $ 4,581.87 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,819.27$ 3,819.27 $ 3,819.27 24-часов висок $ 4,581.87$ 4,581.87 $ 4,581.87 Рекорд за всички времена $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Най-ниска цена $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Промяна на цената (1ч) +1.03% Промяна на цената (1д) +5.14% Промяна на цената (7д) -0.10% Промяна на цената (7д) -0.10%

Цената в реално време за Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) е$4,027.22. През последните 24 часа WABASWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,819.27 до най-висока стойност $ 4,581.87, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WABASWETH е $ 7,104.16, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,674.28.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WABASWETH има промяна от +1.03% за последния час, +5.14% за 24 часа и -0.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Пазарна капитализация $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Циркулиращо предлагане 265.88 265.88 265.88 Общо предлагане 265.8805439295274 265.8805439295274 265.8805439295274

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Base WETH е $ 1.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WABASWETH е 265.88, като общото предлагане е 265.8805439295274. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.07M.