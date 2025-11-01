Информация за цената за Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.081 - $ 1.16
24-часов нисък: $ 1.081
24-часов висок: $ 1.16
Рекорд за всички времена: $ 2.18
Най-ниска цена: $ 1.011
Промяна на цената (1ч): -0.00%
Промяна на цената (1д): -0.00%
Промяна на цената (7д): +0.15%

Цената в реално време за Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) е$1.11. През последните 24 часа WABASUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.081 до най-висока стойност $ 1.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WABASUSDC е $ 2.18, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.011.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WABASUSDC има промяна от -0.00% за последния час, -0.00% за 24 часа и +0.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Пазарна капитализация: $ 8.81M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 8.81M
Циркулиращо предлагане: 7.92M
Общо предлагане: 7,917,225.348818

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Base USDC е $ 8.81M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WABASUSDC е 7.92M, като общото предлагане е 7917225.348818. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.81M.