Информация за цената за Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.001 24-часов нисък $ 1.064 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.001 24-часов висок $ 1.064 Рекорд за всички времена $ 1.25 Най-ниска цена $ 0.81731 Промяна на цената (1ч) -0.95% Промяна на цената (1д) -0.97% Промяна на цената (7д) -0.87%

Цената в реално време за Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) е$1.019. През последните 24 часа WABASGHO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.001 до най-висока стойност $ 1.064, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WABASGHO е $ 1.25, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.81731.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WABASGHO има промяна от -0.95% за последния час, -0.97% за 24 часа и -0.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Пазарна капитализация $ 14.87M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.87M Циркулиращо предлагане 14.46M Общо предлагане 14,457,710.79910065

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Base GHO е $ 14.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WABASGHO е 14.46M, като общото предлагане е 14457710.79910065. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.87M.