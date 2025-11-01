Информация за цената за Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-часов нисък $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24-часов висок $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Рекорд за всички времена $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Най-ниска цена $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) -0.18% Промяна на цената (7д) -0.61% Промяна на цената (7д) -0.61%

Цената в реално време за Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) е$1.18. През последните 24 часа WABASEURC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.17 до най-висока стойност $ 1.18, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WABASEURC е $ 1.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.16.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WABASEURC има промяна от +0.06% за последния час, -0.18% за 24 часа и -0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Пазарна капитализация $ 202.94K$ 202.94K $ 202.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 202.94K$ 202.94K $ 202.94K Циркулиращо предлагане 172.52K 172.52K 172.52K Общо предлагане 172,515.967097 172,515.967097 172,515.967097

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Base EURC е $ 202.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WABASEURC е 172.52K, като общото предлагане е 172515.967097. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 202.94K.