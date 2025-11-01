Информация за цената за Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 19.12 $ 19.12 $ 19.12 24-часов нисък $ 19.87 $ 19.87 $ 19.87 24-часов висок 24-часов нисък $ 19.12$ 19.12 $ 19.12 24-часов висок $ 19.87$ 19.87 $ 19.87 Рекорд за всички времена $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Най-ниска цена $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Промяна на цената (1ч) -0.94% Промяна на цената (1д) +0.73% Промяна на цената (7д) -8.38% Промяна на цената (7д) -8.38%

Цената в реално време за Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) е$19.39. През последните 24 часа WAAVAWAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 19.12 до най-висока стойност $ 19.87, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAAVAWAVAX е $ 37.8, а най-ниската цена за всички времена е $ 9.46.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAAVAWAVAX има промяна от -0.94% за последния час, +0.73% за 24 часа и -8.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Пазарна капитализация $ 113.93K$ 113.93K $ 113.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.93K$ 113.93K $ 113.93K Циркулиращо предлагане 5.87K 5.87K 5.87K Общо предлагане 5,874.786069637178 5,874.786069637178 5,874.786069637178

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Avalanche WAVAX е $ 113.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAAVAWAVAX е 5.87K, като общото предлагане е 5874.786069637178. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.93K.