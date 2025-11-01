Информация за цената за Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-часов нисък $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24-часов висок $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Рекорд за всички времена $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Най-ниска цена $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Промяна на цената (1ч) -0.41% Промяна на цената (1д) -0.73% Промяна на цената (7д) -2.16% Промяна на цената (7д) -2.16%

Цената в реално време за Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) е$1.18. През последните 24 часа WAAVAUSDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.17 до най-висока стойност $ 1.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAAVAUSDT е $ 1.44, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.574882.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAAVAUSDT има промяна от -0.41% за последния час, -0.73% за 24 часа и -2.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Пазарна капитализация $ 210.97K$ 210.97K $ 210.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 210.97K$ 210.97K $ 210.97K Циркулиращо предлагане 178.72K 178.72K 178.72K Общо предлагане 178,716.028025 178,716.028025 178,716.028025

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Avalanche USDT е $ 210.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAAVAUSDT е 178.72K, като общото предлагане е 178716.028025. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 210.97K.