Информация за цената за Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-часов нисък $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-часов висок $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Рекорд за всички времена $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Най-ниска цена $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Промяна на цената (1ч) -0.89% Промяна на цената (1д) -0.61% Промяна на цената (7д) -0.96% Промяна на цената (7д) -0.96%

Цената в реално време за Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) е$1.17. През последните 24 часа WAAVAUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.16 до най-висока стойност $ 1.19, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAAVAUSDC е $ 1.41, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.566241.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAAVAUSDC има промяна от -0.89% за последния час, -0.61% за 24 часа и -0.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Пазарна капитализация $ 157.97K$ 157.97K $ 157.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 157.97K$ 157.97K $ 157.97K Циркулиращо предлагане 135.37K 135.37K 135.37K Общо предлагане 135,370.190154 135,370.190154 135,370.190154

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Avalanche USDC е $ 157.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAAVAUSDC е 135.37K, като общото предлагане е 135370.190154. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 157.97K.