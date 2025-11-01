Информация за цената за Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 21.69 $ 21.69 $ 21.69 24-часов нисък $ 22.88 $ 22.88 $ 22.88 24-часов висок 24-часов нисък $ 21.69$ 21.69 $ 21.69 24-часов висок $ 22.88$ 22.88 $ 22.88 Рекорд за всички времена $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Най-ниска цена $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Промяна на цената (1ч) +1.57% Промяна на цената (1д) +3.57% Промяна на цената (7д) -5.20% Промяна на цената (7д) -5.20%

Цената в реално време за Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) е$22.53. През последните 24 часа WAAVASAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 21.69 до най-висока стойност $ 22.88, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAAVASAVAX е $ 43.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 14.82.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAAVASAVAX има промяна от +1.57% за последния час, +3.57% за 24 часа и -5.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Пазарна капитализация $ 265.15K$ 265.15K $ 265.15K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 265.70K$ 265.70K $ 265.70K Циркулиращо предлагане 11.75K 11.75K 11.75K Общо предлагане 11,776.01386584916 11,776.01386584916 11,776.01386584916

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Avalanche SAVAX е $ 265.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAAVASAVAX е 11.75K, като общото предлагане е 11776.01386584916. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 265.70K.