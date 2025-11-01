Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4,559.98 $ 4,559.98 $ 4,559.98 24-часов нисък $ 4,721.57 $ 4,721.57 $ 4,721.57 24-часов висок 24-часов нисък $ 4,559.98$ 4,559.98 $ 4,559.98 24-часов висок $ 4,721.57$ 4,721.57 $ 4,721.57 Рекорд за всички времена $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Най-ниска цена $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.76% Промяна на цената (7д) -1.54% Промяна на цената (7д) -1.54%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) е$4,685.8. През последните 24 часа WAARBWSTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4,559.98 до най-висока стойност $ 4,721.57, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBWSTETH е $ 6,078.71, а най-ниската цена за всички времена е $ 4,345.68.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBWSTETH има промяна от 0.00% за последния час, +2.76% за 24 часа и -1.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Пазарна капитализация $ 740.79K$ 740.79K $ 740.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 745.02K$ 745.02K $ 745.02K Циркулиращо предлагане 158.09 158.09 158.09 Общо предлагане 158.9950619126947 158.9950619126947 158.9950619126947

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum wstETH е $ 740.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBWSTETH е 158.09, като общото предлагане е 158.9950619126947. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 745.02K.