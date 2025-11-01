Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,942.69 $ 3,942.69 $ 3,942.69 24-часов нисък $ 4,091.51 $ 4,091.51 $ 4,091.51 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,942.69$ 3,942.69 $ 3,942.69 24-часов висок $ 4,091.51$ 4,091.51 $ 4,091.51 Рекорд за всички времена $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Най-ниска цена $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.50% Промяна на цената (7д) -1.99% Промяна на цената (7д) -1.99%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) е$4,041.31. През последните 24 часа WAARBWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,942.69 до най-висока стойност $ 4,091.51, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBWETH е $ 5,197.67, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,698.84.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBWETH има промяна от 0.00% за последния час, +2.50% за 24 часа и -1.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Пазарна капитализация $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Циркулиращо предлагане 286.55 286.55 286.55 Общо предлагане 285.4999431782541 285.4999431782541 285.4999431782541

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum WETH е $ 1.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBWETH е 286.55, като общото предлагане е 285.4999431782541. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.15M.