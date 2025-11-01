Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24-часов нисък $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24-часов висок $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Рекорд за всички времена $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Най-ниска цена $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) -0.03% Промяна на цената (7д) -0.09% Промяна на цената (7д) -0.09%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) е$1.2. През последните 24 часа WAARBUSDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.2 до най-висока стойност $ 1.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBUSDT е $ 1.23, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.094.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBUSDT има промяна от +0.00% за последния час, -0.03% за 24 часа и -0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Пазарна капитализация $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Циркулиращо предлагане 5.19M 5.19M 5.19M Общо предлагане 5,193,878.133112 5,193,878.133112 5,193,878.133112

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum USDT е $ 6.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBUSDT е 5.19M, като общото предлагане е 5193878.133112. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.25M.