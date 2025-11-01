Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-часов нисък $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24-часов висок $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Рекорд за всички времена $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Най-ниска цена $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.32% Промяна на цената (7д) -0.04% Промяна на цената (7д) -0.04%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) е$1.15. През последните 24 часа WAARBUSDCN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.15 до най-висока стойност $ 1.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBUSDCN е $ 1.18, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.046.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBUSDCN има промяна от +0.00% за последния час, +0.32% за 24 часа и -0.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Пазарна капитализация $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Циркулиращо предлагане 3.72M 3.72M 3.72M Общо предлагане 3,718,445.857873 3,718,445.857873 3,718,445.857873

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum USDCn е $ 4.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBUSDCN е 3.72M, като общото предлагане е 3718445.857873. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.28M.