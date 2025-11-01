Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.069 $ 1.069 $ 1.069 24-часов нисък $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.069$ 1.069 $ 1.069 24-часов висок $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Рекорд за всички времена $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Най-ниска цена $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.47% Промяна на цената (7д) -0.29% Промяна на цената (7д) -0.29%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) е$1.074. През последните 24 часа WAARBGHO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.069 до най-висока стойност $ 1.083, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBGHO е $ 1.098, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.976544.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBGHO има промяна от +0.00% за последния час, +0.47% за 24 часа и -0.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Пазарна капитализация $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Циркулиращо предлагане 7.55M 7.55M 7.55M Общо предлагане 7,548,113.52393068 7,548,113.52393068 7,548,113.52393068

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum GHO е $ 8.11M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBGHO е 7.55M, като общото предлагане е 7548113.52393068. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.11M.