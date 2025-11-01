Информация за цената за Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,979.23 - $ 4,116.01
24-часов нисък: $ 3,979.23
24-часов висок: $ 4,116.01
Рекорд за всички времена: $ 5,048.06
Най-ниска цена: $ 3,833.47
Промяна на цената (1ч): 0.00%
Промяна на цената (1д): +2.84%
Промяна на цената (7д): -1.34%

Цената в реално време за Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) е$4,092.17. През последните 24 часа WAARBEZETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,979.23 до най-висока стойност $ 4,116.01, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAARBEZETH е $ 5,048.06, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,833.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAARBEZETH има промяна от 0.00% за последния час, +2.84% за 24 часа и -1.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Пазарна капитализация: $ 364.15K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 364.15K
Циркулиращо предлагане: 88.99
Общо предлагане: 88.98581932840311

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Arbitrum ezETH е $ 364.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAARBEZETH е 88.99, като общото предлагане е 88.98581932840311. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 364.15K.