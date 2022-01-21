Токеномика на Wrapped A7A5 (WA7A5)
Информация за Wrapped A7A5 (WA7A5)
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms.
A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble.
Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust.
A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet.
A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex.
A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
Токеномика и анализ на цената за Wrapped A7A5 (WA7A5)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped A7A5 (WA7A5), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Wrapped A7A5 (WA7A5): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Wrapped A7A5 (WA7A5) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой WA7A5 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой WA7A5 токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на WA7A5, разгледайте цената в реално време на токените WA7A5!
