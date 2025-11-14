Токеномика на Wrapped 0G (W0G) Открийте ключова информация за Wrapped 0G (W0G), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Wrapped 0G (W0G) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped 0G (W0G), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Общо предлагане: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M Циркулиращо предлагане: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Рекорд за всички времена: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.94681 $ 0.94681 $ 0.94681 Текуща цена: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Научете повече за цената на Wrapped 0G (W0G) Купете W0G сега!

Токеномика на Wrapped 0G (W0G): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped 0G (W0G) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой W0G токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой W0G токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на W0G, разгледайте цената в реално време на токените W0G!

Прогноза за цената за W0G Искате ли да знаете какъв път може да поеме W0G? Нашата страница за прогноза за цената W0G съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените W0G сега!

