Информация за цената за Wrapped 0G (W0G) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 24-часов нисък $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 24-часов висок $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Рекорд за всички времена $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Най-ниска цена $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 Промяна на цената (1ч) -1.17% Промяна на цената (1д) -10.27% Промяна на цената (7д) -38.07% Промяна на цената (7д) -38.07%

Цената в реално време за Wrapped 0G (W0G) е$1.084. През последните 24 часа W0G се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.081 до най-висока стойност $ 1.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на W0G е $ 3.31, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.081.

Що се отнася до краткосрочното представяне, W0G има промяна от -1.17% за последния час, -10.27% за 24 часа и -38.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped 0G (W0G)

Пазарна капитализация $ 13.27M$ 13.27M $ 13.27M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.27M$ 13.27M $ 13.27M Циркулиращо предлагане 12.14M 12.14M 12.14M Общо предлагане 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Текущата пазарна капитализация на Wrapped 0G е $ 13.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на W0G е 12.14M, като общото предлагане е 12139349.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.27M.