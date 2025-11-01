БорсаDEX+
Цената в реално време на Wrapped 0G днес е 1.084 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за W0G към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на W0G в MEXC сега.

Повече за W0G

W0Gценова информация

Какво представлява W0G

Токеномика на W0G

W0G ценова прогноза

Wrapped 0G Лого

Wrapped 0G цена (W0G)

Не се намира в списъка

1 W0G към USD - цена в реално време:

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
Wrapped 0G (W0G) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:13:27 (UTC+8)

Информация за цената за Wrapped 0G (W0G) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-1.17%

-10.27%

-38.07%

-38.07%

Цената в реално време за Wrapped 0G (W0G) е$1.084. През последните 24 часа W0G се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.081 до най-висока стойност $ 1.21, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на W0G е $ 3.31, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.081.

Що се отнася до краткосрочното представяне, W0G има промяна от -1.17% за последния час, -10.27% за 24 часа и -38.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped 0G (W0G)

--
----

12,139,349.0
12,139,349.0 12,139,349.0

Текущата пазарна капитализация на Wrapped 0G е $ 13.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на W0G е 12.14M, като общото предлагане е 12139349.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.27M.

История на цените за Wrapped 0G (W0G) USD

През днешния ден промяната в цената на Wrapped 0G към USD беше $ -0.124128177140856.
През последните 30 дни промяната в цената на Wrapped 0G към USD беше $ -0.6532490772.
През последните 60 дни промяната в цената на Wrapped 0G към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Wrapped 0G към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.124128177140856-10.27%
30 дни$ -0.6532490772-60.26%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Wrapped 0G (W0G)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Wrapped 0G (USD)

Колко ще струва Wrapped 0G (W0G) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Wrapped 0G (W0G) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Wrapped 0G.

Проверете прогнозата за цената за Wrapped 0G сега!

W0G към местни валути

Токеномика на Wrapped 0G (W0G)

Разбирането на токеномиката на Wrapped 0G (W0G) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените W0G сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Wrapped 0G (W0G)

Колко струва Wrapped 0G (W0G) днес?
Цената в реално време на W0G в USD е 1.084 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на W0G към USD?
Текущата цена на W0G към USD е $ 1.084. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Wrapped 0G?
Пазарната капитализация за W0G е $ 13.27M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на W0G?
Циркулиращото предлагане на W0G е 12.14M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на W0G?
W0G постигна ATH цена от 3.31 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на W0G?
W0G достигна ATL цена от 1.081 USD.
Какъв е обемът на търговията на W0G?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за W0G е -- USD.
Ще се повиши ли W0G тази година?
W0G може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за W0G за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Wrapped 0G (W0G)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

