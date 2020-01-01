Токеномика на Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Открийте ключова информация за Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world. Официален уебсайт: https://www.theultimatemeta.com/ Купете META сега!

Токеномика и анализ на цената за Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.71K $ 44.71K $ 44.71K Общо предлагане: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Циркулиращо предлагане: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.71K $ 44.71K $ 44.71K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)

Токеномика на Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой META токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой META токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на META, разгледайте цената в реално време на токените META!

Прогноза за цената за META Искате ли да знаете какъв път може да поеме META? Нашата страница за прогноза за цената META съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените META сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!