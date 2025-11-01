Информация за цената за WPAY (WPAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.16995 $ 0.16995 $ 0.16995 24-часов нисък $ 0.172237 $ 0.172237 $ 0.172237 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.16995$ 0.16995 $ 0.16995 24-часов висок $ 0.172237$ 0.172237 $ 0.172237 Рекорд за всички времена $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Най-ниска цена $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -0.86% Промяна на цената (7д) -0.88% Промяна на цената (7д) -0.88%

Цената в реално време за WPAY (WPAY) е$0.170566. През последните 24 часа WPAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.16995 до най-висока стойност $ 0.172237, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WPAY е $ 0.262798, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04720244.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WPAY има промяна от +0.07% за последния час, -0.86% за 24 часа и -0.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WPAY (WPAY)

Пазарна капитализация $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B Циркулиращо предлагане 11.92M 11.92M 11.92M Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WPAY е $ 2.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WPAY е 11.92M, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.71B.