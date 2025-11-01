Информация за цената за Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.64% Промяна на цената (1д) -4.31% Промяна на цената (7д) -0.45% Промяна на цената (7д) -0.45%

Цената в реално време за Worthless Coin (WORTHLESS) е--. През последните 24 часа WORTHLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORTHLESS е $ 0.02278096, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORTHLESS има промяна от -1.64% за последния час, -4.31% за 24 часа и -0.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Worthless Coin (WORTHLESS)

Пазарна капитализация $ 218.86K$ 218.86K $ 218.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 218.86K$ 218.86K $ 218.86K Циркулиращо предлагане 999.92M 999.92M 999.92M Общо предлагане 999,919,201.083724 999,919,201.083724 999,919,201.083724

Текущата пазарна капитализация на Worthless Coin е $ 218.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORTHLESS е 999.92M, като общото предлагане е 999919201.083724. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 218.86K.