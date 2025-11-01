Информация за цената за Worthless (WORTHLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03360166 $ 0.03360166 $ 0.03360166 24-часов нисък $ 0.03917896 $ 0.03917896 $ 0.03917896 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03360166$ 0.03360166 $ 0.03360166 24-часов висок $ 0.03917896$ 0.03917896 $ 0.03917896 Рекорд за всички времена $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Най-ниска цена $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Промяна на цената (1ч) +3.59% Промяна на цената (1д) +5.92% Промяна на цената (7д) -9.17% Промяна на цената (7д) -9.17%

Цената в реално време за Worthless (WORTHLESS) е$0.0371211. През последните 24 часа WORTHLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03360166 до най-висока стойност $ 0.03917896, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORTHLESS е $ 0.09603, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01145166.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORTHLESS има промяна от +3.59% за последния час, +5.92% за 24 часа и -9.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Worthless (WORTHLESS)

Пазарна капитализация $ 36.92M$ 36.92M $ 36.92M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.92M$ 36.92M $ 36.92M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Worthless е $ 36.92M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORTHLESS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.92M.