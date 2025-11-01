Информация за цената за WORT (WORT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009555 - $ 0.00009876
24-часов нисък: $ 0.00009555
24-часов висок: $ 0.00009876
Рекорд за всички времена: $ 0.0021556
Най-ниска цена: $ 0.00009498
Промяна на цената (1ч): 0.00%
Промяна на цената (1д): +1.90%
Промяна на цената (7д): -21.73%

Цената в реално време за WORT (WORT) е$0.00009736. През последните 24 часа WORT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009555 до най-висока стойност $ 0.00009876, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORT е $ 0.0021556, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009498.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORT има промяна от 0.00% за последния час, +1.90% за 24 часа и -21.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WORT (WORT)

Пазарна капитализация: $ 97.36K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 97.36K
Циркулиращо предлагане: 1.00B
Общо предлагане: 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WORT е $ 97.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 97.36K.