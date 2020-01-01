Токеномика на Worms Among Us (WORMS) Открийте ключова информация за Worms Among Us (WORMS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Worms Among Us (WORMS) WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Официален уебсайт: http://wormsamongus.com Купете WORMS сега!

Токеномика и анализ на цената за Worms Among Us (WORMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Worms Among Us (WORMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K Общо предлагане: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M Циркулиращо предлагане: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K Рекорд за всички времена: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Worms Among Us (WORMS)

Токеномика на Worms Among Us (WORMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Worms Among Us (WORMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WORMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WORMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WORMS, разгледайте цената в реално време на токените WORMS!

