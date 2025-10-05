Информация за цената за Worlds First Memecoin (LOLCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00207053 $ 0.00207053 $ 0.00207053 24-часов нисък $ 0.00255007 $ 0.00255007 $ 0.00255007 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00207053$ 0.00207053 $ 0.00207053 24-часов висок $ 0.00255007$ 0.00255007 $ 0.00255007 Рекорд за всички времена $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Най-ниска цена $ 0.00065843$ 0.00065843 $ 0.00065843 Промяна на цената (1ч) -0.85% Промяна на цената (1д) +10.01% Промяна на цената (7д) +11.23% Промяна на цената (7д) +11.23%

Цената в реално време за Worlds First Memecoin (LOLCOIN) е$0.00233454. През последните 24 часа LOLCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00207053 до най-висока стойност $ 0.00255007, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOLCOIN е $ 0.00795894, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00065843.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOLCOIN има промяна от -0.85% за последния час, +10.01% за 24 часа и +11.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Пазарна капитализация $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Циркулиращо предлагане 999.61M 999.61M 999.61M Общо предлагане 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

Текущата пазарна капитализация на Worlds First Memecoin е $ 2.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOLCOIN е 999.61M, като общото предлагане е 999612754.218761. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.32M.