Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Официален уебсайт: http://www.worldcoin.global/

Токеномика и анализ на цената за WorldCoin (WDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WorldCoin (WDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Общо предлагане: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Циркулиращо предлагане: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Рекорд за всички времена: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Текуща цена: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 Научете повече за цената на WorldCoin (WDC)

Токеномика на WorldCoin (WDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WorldCoin (WDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WDC, разгледайте цената в реално време на токените WDC!

Прогноза за цената за WDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме WDC? Нашата страница за прогноза за цената WDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

