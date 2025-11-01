Информация за цената за World Computer Money (WCM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.58% Промяна на цената (7д) -5.88% Промяна на цената (7д) -5.88%

Цената в реално време за World Computer Money (WCM) е--. През последните 24 часа WCM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WCM е $ 0.00125507, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WCM има промяна от -- за последния час, +0.58% за 24 часа и -5.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за World Computer Money (WCM)

Пазарна капитализация $ 45.11K$ 45.11K $ 45.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 45.11K$ 45.11K $ 45.11K Циркулиращо предлагане 924.93M 924.93M 924.93M Общо предлагане 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Текущата пазарна капитализация на World Computer Money е $ 45.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WCM е 924.93M, като общото предлагане е 924929416.8968393. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 45.11K.