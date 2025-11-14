Токеномика на World Cat (WORLD CAT) Открийте ключова информация за World Cat (WORLD CAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за World Cat (WORLD CAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за World Cat (WORLD CAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 806.90K Общо предлагане: $ 80.00M Циркулиращо предлагане: $ 80.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 806.90K Рекорд за всички времена: $ 0.09714 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00012143 Текуща цена: $ 0.01021288

Информация за World Cat (WORLD CAT) Официален уебсайт: https://worldcatcoin.com/

Токеномика на World Cat (WORLD CAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на World Cat (WORLD CAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WORLD CAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WORLD CAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WORLD CAT, разгледайте цената в реално време на токените WORLD CAT!

Прогноза за цената за WORLD CAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WORLD CAT? Нашата страница за прогноза за цената WORLD CAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WORLD CAT сега!

