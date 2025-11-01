БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на World Cat днес е 0.02227746 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WORLD CAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WORLD CAT в MEXC сега.Цената в реално време на World Cat днес е 0.02227746 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WORLD CAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WORLD CAT в MEXC сега.

Повече за WORLD CAT

WORLD CATценова информация

Какво представлява WORLD CAT

Официален уебсайт на WORLD CAT

Токеномика на WORLD CAT

WORLD CAT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

World Cat Лого

World Cat цена (WORLD CAT)

Не се намира в списъка

1 WORLD CAT към USD - цена в реално време:

$0.02227746
$0.02227746$0.02227746
+0.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
World Cat (WORLD CAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:13:06 (UTC+8)

Информация за цената за World Cat (WORLD CAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02181335
$ 0.02181335$ 0.02181335
24-часов нисък
$ 0.0233533
$ 0.0233533$ 0.0233533
24-часов висок

$ 0.02181335
$ 0.02181335$ 0.02181335

$ 0.0233533
$ 0.0233533$ 0.0233533

$ 0.09714
$ 0.09714$ 0.09714

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

+0.74%

-15.54%

-15.54%

Цената в реално време за World Cat (WORLD CAT) е$0.02227746. През последните 24 часа WORLD CAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02181335 до най-висока стойност $ 0.0233533, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORLD CAT е $ 0.09714, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORLD CAT има промяна от -1.10% за последния час, +0.74% за 24 часа и -15.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за World Cat (WORLD CAT)

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

80.00M
80.00M 80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Текущата пазарна капитализация на World Cat е $ 1.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORLD CAT е 80.00M, като общото предлагане е 79999978.71555756. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.78M.

История на цените за World Cat (WORLD CAT) USD

През днешния ден промяната в цената на World Cat към USD беше $ +0.00016258.
През последните 30 дни промяната в цената на World Cat към USD беше $ -0.0127443578.
През последните 60 дни промяната в цената на World Cat към USD беше $ -0.0115833301.
През последните 90 дни промяната в цената на World Cat към USD беше $ +0.02215602968695596972.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00016258+0.74%
30 дни$ -0.0127443578-57.20%
60 дни$ -0.0115833301-51.99%
90 дни$ +0.02215602968695596972+18,245.88%

Какво е World Cat (WORLD CAT)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

World Cat (WORLD CAT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за World Cat (USD)

Колко ще струва World Cat (WORLD CAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от World Cat (WORLD CAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за World Cat.

Проверете прогнозата за цената за World Cat сега!

WORLD CAT към местни валути

Токеномика на World Cat (WORLD CAT)

Разбирането на токеномиката на World Cat (WORLD CAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WORLD CAT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно World Cat (WORLD CAT)

Колко струва World Cat (WORLD CAT) днес?
Цената в реално време на WORLD CAT в USD е 0.02227746 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WORLD CAT към USD?
Текущата цена на WORLD CAT към USD е $ 0.02227746. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на World Cat?
Пазарната капитализация за WORLD CAT е $ 1.78M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WORLD CAT?
Циркулиращото предлагане на WORLD CAT е 80.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WORLD CAT?
WORLD CAT постигна ATH цена от 0.09714 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WORLD CAT?
WORLD CAT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на WORLD CAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WORLD CAT е -- USD.
Ще се повиши ли WORLD CAT тази година?
WORLD CAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WORLD CAT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:13:06 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за World Cat (WORLD CAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,241.53
$109,241.53$109,241.53

-0.89%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,846.12
$3,846.12$3,846.12

-0.38%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02739
$0.02739$0.02739

-14.88%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.71
$185.71$185.71

-1.30%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,846.12
$3,846.12$3,846.12

-0.38%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,241.53
$109,241.53$109,241.53

-0.89%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.71
$185.71$185.71

-1.30%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.94
$1,081.94$1,081.94

-0.22%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09215
$0.09215$0.09215

+821.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000739
$0.000739$0.000739

+269.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Hivemapper Лого

Hivemapper

HONEY

$0.01571
$0.01571$0.01571

+16.97%