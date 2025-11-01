Информация за цената за World Cat (WORLD CAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.02181335, 24-часов висок $ 0.0233533, Рекорд за всички времена $ 0.09714, Най-ниска цена $ 0, Промяна на цената (1ч) -1.10%, Промяна на цената (1д) +0.74%, Промяна на цената (7д) -15.54%

Цената в реално време за World Cat (WORLD CAT) е$0.02227746. През последните 24 часа WORLD CAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02181335 до най-висока стойност $ 0.0233533, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORLD CAT е $ 0.09714, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORLD CAT има промяна от -1.10% за последния час, +0.74% за 24 часа и -15.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за World Cat (WORLD CAT)

Пазарна капитализация $ 1.78M, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.78M, Циркулиращо предлагане 80.00M, Общо предлагане 79,999,978.71555756

Текущата пазарна капитализация на World Cat е $ 1.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORLD CAT е 80.00M, като общото предлагане е 79999978.71555756. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.78M.