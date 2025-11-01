Информация за цената за WORK (WORK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.13% Промяна на цената (1д) -6.04% Промяна на цената (7д) +50.33% Промяна на цената (7д) +50.33%

Цената в реално време за WORK (WORK) е--. През последните 24 часа WORK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WORK е $ 0.00489791, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WORK има промяна от -0.13% за последния час, -6.04% за 24 часа и +50.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WORK (WORK)

Пазарна капитализация $ 143.21K$ 143.21K $ 143.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 143.21K$ 143.21K $ 143.21K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Текущата пазарна капитализация на WORK е $ 143.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WORK е 1000.00M, като общото предлагане е 999997534.39. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 143.21K.