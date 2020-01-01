Токеномика на WOOHOO (WOOHOO) Открийте ключова информация за WOOHOO (WOOHOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WOOHOO (WOOHOO) WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Официален уебсайт: https://woohoo.love Бяла книга: https://docs.woohoo.love/ Купете WOOHOO сега!

Токеномика и анализ на цената за WOOHOO (WOOHOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WOOHOO (WOOHOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 177.80 $ 177.80 $ 177.80 Общо предлагане: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.62K $ 4.62K $ 4.62K Рекорд за всички времена: $ 0.840831 $ 0.840831 $ 0.840831 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на WOOHOO (WOOHOO)

Токеномика на WOOHOO (WOOHOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WOOHOO (WOOHOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOOHOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOOHOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOOHOO, разгледайте цената в реално време на токените WOOHOO!

Прогноза за цената за WOOHOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOOHOO? Нашата страница за прогноза за цената WOOHOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOOHOO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!