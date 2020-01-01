Токеномика на Woofi the genius dog (WOOFI) Открийте ключова информация за Woofi the genius dog (WOOFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Woofi the genius dog (WOOFI) We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Официален уебсайт: https://www.wooficoin.com/ Купете WOOFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Woofi the genius dog (WOOFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Woofi the genius dog (WOOFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Общо предлагане: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Циркулиращо предлагане: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Рекорд за всички времена: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00109326 $ 0.00109326 $ 0.00109326 Научете повече за цената на Woofi the genius dog (WOOFI)

Токеномика на Woofi the genius dog (WOOFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Woofi the genius dog (WOOFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOOFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOOFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOOFI, разгледайте цената в реално време на токените WOOFI!

Прогноза за цената за WOOFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOOFI? Нашата страница за прогноза за цената WOOFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOOFI сега!

