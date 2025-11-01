Информация за цената за WONEY (WONEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.63% Промяна на цената (1д) +21.65% Промяна на цената (7д) +26.23% Промяна на цената (7д) +26.23%

Цената в реално време за WONEY (WONEY) е--. През последните 24 часа WONEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WONEY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WONEY има промяна от -2.63% за последния час, +21.65% за 24 часа и +26.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WONEY (WONEY)

Пазарна капитализация $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Циркулиращо предлагане 871.71M 871.71M 871.71M Общо предлагане 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

Текущата пазарна капитализация на WONEY е $ 19.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WONEY е 871.71M, като общото предлагане е 871710019.254017. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.39K.