Информация за Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Официален уебсайт: https://wondersites.co Купете WONDER сега!

Токеномика и анализ на цената за Wonder Sites (WONDER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wonder Sites (WONDER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 240.66K $ 240.66K $ 240.66K Общо предлагане: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Циркулиращо предлагане: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 240.66K $ 240.66K $ 240.66K Рекорд за всички времена: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00024754 $ 0.00024754 $ 0.00024754 Научете повече за цената на Wonder Sites (WONDER)

Токеномика на Wonder Sites (WONDER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wonder Sites (WONDER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WONDER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WONDER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WONDER, разгледайте цената в реално време на токените WONDER!

Прогноза за цената за WONDER Искате ли да знаете какъв път може да поеме WONDER? Нашата страница за прогноза за цената WONDER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WONDER сега!

