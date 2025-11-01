Информация за цената за Womo (WM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.28555 $ 0.28555 $ 0.28555 24-часов нисък $ 0.301856 $ 0.301856 $ 0.301856 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.28555$ 0.28555 $ 0.28555 24-часов висок $ 0.301856$ 0.301856 $ 0.301856 Рекорд за всички времена $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Най-ниска цена $ 0.00058856$ 0.00058856 $ 0.00058856 Промяна на цената (1ч) +1.39% Промяна на цената (1д) +1.90% Промяна на цената (7д) -10.11% Промяна на цената (7д) -10.11%

Цената в реално време за Womo (WM) е$0.293097. През последните 24 часа WM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.28555 до най-висока стойност $ 0.301856, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WM е $ 0.694689, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00058856.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WM има промяна от +1.39% за последния час, +1.90% за 24 часа и -10.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Womo (WM)

Пазарна капитализация $ 293.12K$ 293.12K $ 293.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 293.12K$ 293.12K $ 293.12K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Текущата пазарна капитализация на Womo е $ 293.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WM е 1.00M, като общото предлагане е 1000077.480174482. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 293.12K.