Токеномика на Wombat (WOMBAT) Открийте ключова информация за Wombat (WOMBAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wombat (WOMBAT) Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Официален уебсайт: https://www.wombat.app/

Токеномика и анализ на цената за Wombat (WOMBAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wombat (WOMBAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 276.91K $ 276.91K $ 276.91K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 864.10K $ 864.10K $ 864.10K Рекорд за всички времена: $ 0.0160622 $ 0.0160622 $ 0.0160622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wombat (WOMBAT)

Токеномика на Wombat (WOMBAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wombat (WOMBAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOMBAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOMBAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOMBAT, разгледайте цената в реално време на токените WOMBAT!

Прогноза за цената за WOMBAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOMBAT? Нашата страница за прогноза за цената WOMBAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOMBAT сега!

