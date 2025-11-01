Информация за цената за WOLFI (WOLFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005799 $ 0.00005799 $ 0.00005799 24-часов нисък $ 0.0000772 $ 0.0000772 $ 0.0000772 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005799$ 0.00005799 $ 0.00005799 24-часов висок $ 0.0000772$ 0.0000772 $ 0.0000772 Рекорд за всички времена $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 Най-ниска цена $ 0.000033$ 0.000033 $ 0.000033 Промяна на цената (1ч) +2.04% Промяна на цената (1д) +30.49% Промяна на цената (7д) +2.91% Промяна на цената (7д) +2.91%

Цената в реално време за WOLFI (WOLFI) е$0.00007567. През последните 24 часа WOLFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005799 до най-висока стойност $ 0.0000772, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WOLFI е $ 0.00191356, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000033.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WOLFI има промяна от +2.04% за последния час, +30.49% за 24 часа и +2.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WOLFI (WOLFI)

Пазарна капитализация $ 757.89K$ 757.89K $ 757.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 757.89K$ 757.89K $ 757.89K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WOLFI е $ 757.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WOLFI е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 757.89K.