Токеномика на Wolf of Wall Street ($WOLF) Открийте ключова информация за Wolf of Wall Street ($WOLF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wolf of Wall Street ($WOLF) $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. Официален уебсайт: https://wolfofwallstreeteth.com/ Купете $WOLF сега!

Токеномика и анализ на цената за Wolf of Wall Street ($WOLF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wolf of Wall Street ($WOLF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Рекорд за всички времена: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00220221 $ 0.00220221 $ 0.00220221 Научете повече за цената на Wolf of Wall Street ($WOLF)

Токеномика на Wolf of Wall Street ($WOLF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wolf of Wall Street ($WOLF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $WOLF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $WOLF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $WOLF, разгледайте цената в реално време на токените $WOLF!

Прогноза за цената за $WOLF Искате ли да знаете какъв път може да поеме $WOLF? Нашата страница за прогноза за цената $WOLF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $WOLF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!