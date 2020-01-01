Токеномика на Wolf of Dumb Street (WODS) Открийте ключова информация за Wolf of Dumb Street (WODS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wolf of Dumb Street (WODS) Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Официален уебсайт: https://wods.fun Купете WODS сега!

Токеномика и анализ на цената за Wolf of Dumb Street (WODS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wolf of Dumb Street (WODS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.53K $ 28.53K $ 28.53K Общо предлагане: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Циркулиращо предлагане: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.53K $ 28.53K $ 28.53K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wolf of Dumb Street (WODS)

Токеномика на Wolf of Dumb Street (WODS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wolf of Dumb Street (WODS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WODS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WODS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WODS, разгледайте цената в реално време на токените WODS!

