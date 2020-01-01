Токеномика на Woke Chain (GOWOKE) Открийте ключова информация за Woke Chain (GOWOKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Woke Chain (GOWOKE) Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Официален уебсайт: https://wokechain.fun/ Купете GOWOKE сега!

Токеномика и анализ на цената за Woke Chain (GOWOKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Woke Chain (GOWOKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 79.30K $ 79.30K $ 79.30K Общо предлагане: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Циркулиращо предлагане: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.30K $ 79.30K $ 79.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Woke Chain (GOWOKE)

Токеномика на Woke Chain (GOWOKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Woke Chain (GOWOKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOWOKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOWOKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOWOKE, разгледайте цената в реално време на токените GOWOKE!

