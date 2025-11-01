Информация за цената за Woffle (WOF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.26% Промяна на цената (1д) -0.89% Промяна на цената (7д) -33.46% Промяна на цената (7д) -33.46%

Цената в реално време за Woffle (WOF) е--. През последните 24 часа WOF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WOF е $ 0.00244579, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WOF има промяна от -0.26% за последния час, -0.89% за 24 часа и -33.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Woffle (WOF)

Пазарна капитализация $ 70.05K$ 70.05K $ 70.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 70.05K$ 70.05K $ 70.05K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

Текущата пазарна капитализация на Woffle е $ 70.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WOF е 999.95M, като общото предлагане е 999951975.480105. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.05K.