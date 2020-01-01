Токеномика на Wizardia (WZRD) Открийте ключова информация за Wizardia (WZRD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wizardia (WZRD) Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Официален уебсайт: https://wizardia.io/ Купете WZRD сега!

Токеномика и анализ на цената за Wizardia (WZRD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wizardia (WZRD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.68K $ 61.68K $ 61.68K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 105.13M $ 105.13M $ 105.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 176.02K $ 176.02K $ 176.02K Рекорд за всички времена: $ 0.520856 $ 0.520856 $ 0.520856 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0004791 $ 0.0004791 $ 0.0004791 Текуща цена: $ 0.00058666 $ 0.00058666 $ 0.00058666 Научете повече за цената на Wizardia (WZRD)

Токеномика на Wizardia (WZRD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wizardia (WZRD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WZRD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WZRD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WZRD, разгледайте цената в реално време на токените WZRD!

Прогноза за цената за WZRD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WZRD? Нашата страница за прогноза за цената WZRD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WZRD сега!

