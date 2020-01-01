Токеномика на Winter Arc (WINTER) Открийте ключова информация за Winter Arc (WINTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Winter Arc (WINTER) Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Официален уебсайт: https://winterarcsol.com/ Купете WINTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Winter Arc (WINTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Winter Arc (WINTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 560.15K $ 560.15K $ 560.15K Общо предлагане: $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M Циркулиращо предлагане: $ 972.43M $ 972.43M $ 972.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 560.15K $ 560.15K $ 560.15K Рекорд за всички времена: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00057689 $ 0.00057689 $ 0.00057689 Научете повече за цената на Winter Arc (WINTER)

Токеномика на Winter Arc (WINTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Winter Arc (WINTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WINTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WINTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WINTER, разгледайте цената в реално време на токените WINTER!

Прогноза за цената за WINTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме WINTER? Нашата страница за прогноза за цената WINTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WINTER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!