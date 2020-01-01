Токеномика на Winnie the Poodle (WINNIE) Открийте ключова информация за Winnie the Poodle (WINNIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Winnie the Poodle (WINNIE) Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs. Официален уебсайт: https://winniethepoodle.dog/ Купете WINNIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Winnie the Poodle (WINNIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Winnie the Poodle (WINNIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.85K $ 35.85K $ 35.85K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.85K $ 35.85K $ 35.85K Рекорд за всички времена: $ 0.01291401 $ 0.01291401 $ 0.01291401 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002931 $ 0.00002931 $ 0.00002931 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Winnie the Poodle (WINNIE)

Токеномика на Winnie the Poodle (WINNIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Winnie the Poodle (WINNIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WINNIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WINNIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WINNIE, разгледайте цената в реално време на токените WINNIE!

Прогноза за цената за WINNIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WINNIE? Нашата страница за прогноза за цената WINNIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WINNIE сега!

