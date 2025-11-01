Информация за цената за Will (WILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003323 $ 0.00003323 $ 0.00003323 24-часов нисък $ 0.00003649 $ 0.00003649 $ 0.00003649 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003323$ 0.00003323 $ 0.00003323 24-часов висок $ 0.00003649$ 0.00003649 $ 0.00003649 Рекорд за всички времена $ 0.00065666$ 0.00065666 $ 0.00065666 Най-ниска цена $ 0.00002494$ 0.00002494 $ 0.00002494 Промяна на цената (1ч) -0.74% Промяна на цената (1д) -1.73% Промяна на цената (7д) -20.08% Промяна на цената (7д) -20.08%

Цената в реално време за Will (WILL) е$0.00003428. През последните 24 часа WILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003323 до най-висока стойност $ 0.00003649, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WILL е $ 0.00065666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002494.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WILL има промяна от -0.74% за последния час, -1.73% за 24 часа и -20.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Will (WILL)

Пазарна капитализация $ 34.28K$ 34.28K $ 34.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.28K$ 34.28K $ 34.28K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Will е $ 34.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WILL е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.28K.