Токеномика на Wild Goat Coin (WGC) Открийте ключова информация за Wild Goat Coin (WGC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Wild Goat Coin (WGC) Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid's HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether's XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a 'GOLD × HYPE Memecoin'. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Официален уебсайт: https://www.wildgoatcoin.com/

Токеномика и анализ на цената за Wild Goat Coin (WGC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wild Goat Coin (WGC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 323.88K $ 323.88K $ 323.88K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 323.88K $ 323.88K $ 323.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wild Goat Coin (WGC)

Токеномика на Wild Goat Coin (WGC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wild Goat Coin (WGC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WGC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WGC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WGC, разгледайте цената в реално време на токените WGC!

Прогноза за цената за WGC Искате ли да знаете какъв път може да поеме WGC? Нашата страница за прогноза за цената WGC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WGC сега!

