Информация за Wild Forest Token (WF) Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Официален уебсайт: https://playwildforest.io/ Бяла книга: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Купете WF сега!

Токеномика и анализ на цената за Wild Forest Token (WF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wild Forest Token (WF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 656.40K $ 656.40K $ 656.40K Общо предлагане: $ 995.00M $ 995.00M $ 995.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.77M $ 50.77M $ 50.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M Рекорд за всички времена: $ 0.079021 $ 0.079021 $ 0.079021 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 Текуща цена: $ 0.01295381 $ 0.01295381 $ 0.01295381 Научете повече за цената на Wild Forest Token (WF)

Токеномика на Wild Forest Token (WF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wild Forest Token (WF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WF, разгледайте цената в реално време на токените WF!

