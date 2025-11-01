Информация за цената за Wiki Agent (WIKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000912 $ 0.00000912 $ 0.00000912 24-часов нисък $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000912$ 0.00000912 $ 0.00000912 24-часов висок $ 0.00000922$ 0.00000922 $ 0.00000922 Рекорд за всички времена $ 0.00024001$ 0.00024001 $ 0.00024001 Най-ниска цена $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +0.11% Промяна на цената (7д) +1.82% Промяна на цената (7д) +1.82%

Цената в реално време за Wiki Agent (WIKI) е$0.00000913. През последните 24 часа WIKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000912 до най-висока стойност $ 0.00000922, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WIKI е $ 0.00024001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000839.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WIKI има промяна от -0.10% за последния час, +0.11% за 24 часа и +1.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wiki Agent (WIKI)

Пазарна капитализация $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Wiki Agent е $ 9.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WIKI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.16K.