Какво е Wifedoge (WIFEDOGE)

Wifedoge is a good wife who can help doge make money. She starts to make money for you automatically when you hold wifedoge. At the same time, there is a punishment mechanism for those who abandon her. She will give you rewards for staying true to her.

Wifedoge (WIFEDOGE) ресурс Официален уеб сайт