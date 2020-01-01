Токеномика на Wife Changing Money (WIFE) Открийте ключова информация за Wife Changing Money (WIFE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wife Changing Money (WIFE) WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Официален уебсайт: https://heyanon.ai/ Купете WIFE сега!

Токеномика и анализ на цената за Wife Changing Money (WIFE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wife Changing Money (WIFE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.88K $ 60.88K $ 60.88K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.88K $ 60.88K $ 60.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00101979 $ 0.00101979 $ 0.00101979 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wife Changing Money (WIFE)

Токеномика на Wife Changing Money (WIFE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wife Changing Money (WIFE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIFE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIFE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIFE, разгледайте цената в реално време на токените WIFE!

Прогноза за цената за WIFE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIFE? Нашата страница за прогноза за цената WIFE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WIFE сега!

